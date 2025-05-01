Симоньян прокомментировала задержание журналиста RT в Румынии

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян рассказала, что журналист телеканала Чей Боуз был задержан в Румынии. В Telegram-канале она осудила задержание.

По словам Симоньян, Боуз прилетел в Бухарест, чтобы освещать выборы, однако по прилете его задержали шестеро полицейских, заявив, что его намерены допросить.

«Демократии в Румынии все больше с каждым днем», — прокомментировала случившееся главный редактор RT.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Боуза задержали незаконно — он ничего не нарушал и легально пересек границу.