Названо главное отличие «Интервидения» от «Евровидения»

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал главное отличие международного конкурса «Интервидение» от «Евровидения». Его цитирует ТАСС.

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По словам Швыдкого, «Интервидение» будет отличаться языковым разнообразием, что усложнит работу жюри, но сделает конкурс, надеются организаторы, интереснее для зрителя.

«Этим «Интервидение» и отличается от «Евровидения»: в последнем есть определенный стандарт, построенный на формате англоязычного исполнения. Здесь же будет представлено множество национальностей, культур — языки будут самые разные», — пообещал он.

Если число конкурсантов превысит 25 исполнителей, продолжил Швыдкой, составление сценария мероприятия будет трудным, однако это также сделает шоу интереснее.

СМИ узнали главные детали об «Интервидении»

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Приглашения были направлены в страны СНГ, БРИКС, ШОС, ряд стран Латинской Америки.

«Интервидение» пройдет 20 сентября на Live Арене. Представитель России на «Интервидении» пока не выбран.