В московском храме объяснили освящение корпуса робота-доставщика
Робот-доставщик одного из популярных сервисов, случайно оказался на пути крестного хода, рассказали в храме Благовещения Богородицы в Петровском парке. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».
Ранее в интернете распространилось фото со священниками храма, которые окропили святой водой пластикового курьера.
«Да это он случайно, конечно, там оказался. Они просто бегают по дорогам. У нас никакого робота-доставщика нет, они по территории у нас вообще не ездят, он просто мимо проходил. Это случайно, ничего такого. Роботы-доставщики везде сейчас ходят», — пояснили священнослужители.
В храме выразили уверенность, что от святой воды хуже никому не будет, даже роботу-доставщику.
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Священнослужители пошутили, что получатели заказов теперь «покрестятся и станут православными».