Снегопад прошел в Центральной России 1 мая

В Центральной России в первый день мая выпал снег. Существенный снежный покров образовался в подмосковном Талдоме.

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О похожей погоде сообщают жители Тверской и Ярославской областей. В Ярославском регионе особенно сильно засыпало Рыбинск и Переславль–Залесский, передает Telegram-канал Shot.

О снеге предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец: по его словам, за 1-2 мая в Москве возможно выпадение более трети от месячной нормы осадков.

Ранее начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что первые числа мая будут прохладными и дождливыми.

В Перми за 29 апреля прошел самый сильный снегопад XXI века. По данным метеорологов, за 12 часов в Губахе выпал 21 миллиметр снега, в Лысьве — 20 миллиметров. В Перми на городской метеостанции зафиксировали 22 миллиметра осадков (четыре миллиметра ночью и 18 миллиметров днем). Это самый сильный снегопад в городе с 27 апреля 2010 года, когда за сутки выпало 23 миллиметра.

В некоторых районах Москвы 26 апреля также выпал апрельский снег. Очевидцы поделились кадрами, где на юге столицы при температуре плюс 3 градуса на улице выпал снег.