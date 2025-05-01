В России введут уголовную ответственность за несообщение о диверсии

Со 2 мая в России вводится уголовная ответственность за несообщение правоохранительным органам о готовящихся, совершаемых или совершенных преступлениях, связанных с диверсионной деятельностью. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что к таким действиям также будут относиться содействие диверсии, прохождение обучения для осуществления диверсионной деятельности и организация диверсионного сообщества либо участие в нем.

Правительство одобрило введение уголовной ответственности для дропперов

21 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года за несообщение о подготовке диверсии.

Изменения внесены в статью 205.6 УК РФ. Из нее следует, что гражданин, не сообщивший о подготовке теракта, может быть оштрафован на 100 тысяч рублей либо лишен свободы на один год. Третьим вариантом наказания могут быть исправительные работы, которые также будут длиться до года.

Теперь же аналогичное наказание за несообщение о лицах, которые готовят, совершают или совершили хотя бы одну диверсию.

Ранее Дума приняла закон о лишении свободы за несообщение о диверсиях.