Россиянам рассказали об опасности поздравительных открыток в соцсетях

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал о том, что отправка поздравительных открыток в соцсетях может обернуться административной ответственностью. Об этом сообщает «Абзац».

По словам Трунова, если на открытках присутствуют запрещенные символы, знаки и лозунги, их отправка может считаться распространением экстремистских материалов. При этом юрист уточнил, что на открытках также не должно быть чего-то, что «поддерживают недружественные страны или направлено против действий российских властей».

«Если на картинке изображено что-то асоциальное, или это поддерживают недружественные страны, или это направлено против действий сегодняшних властей, ее лучше не посылать. Такое можно переслать по незнанию или из-за мошенников. Мир меняется. И если вчера создавалось ощущение, что среди миллиона отправлений меня не заметят, но сейчас все изменилось», – заявил он.

Трунов также добавил, что «система вычислит» подобные сообщения. По его словам, найти такой контент помогают системы распознавания и искусственный интеллект.