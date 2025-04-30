В преддверии 80-летия Победы запущен проект «Держим связь»

Специалисты компании «Билайн» в преддверии 80-летия Победы запускают проект «Держим связь», посвященный героям-связистам Великой Отечественной войны, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

«На сайте проекта «Держим связь» представлены истории тех, кто, несмотря на трудности и опасность, обеспечивал связь в условиях войны. Мы призываем всех присоединиться к этой важной инициативе и поделиться историей семьи — своей или знакомых, о подвигах связистов как в годы Великой Отечественной войны, так и в современных условиях. Каждый из нас может внести личный вклад в сохранение памяти о героических поступках связистов, которые в тяжелейших условиях держат связь ради жизни, ради будущих поколений и ради Победы. До конца 2025 года «Билайн» продолжит делиться честными рассказами о тех, кто в самые сложные периоды для нашей Родины обеспечивал бесперебойную связь для жизни и победы», — отметил генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин.

Проект включает в себя разнообразные форматы. Так, 9 мая в уютном дворе «Музея Москвы» пройдёт спектакль-читка, предназначенный для зрителей всех возрастов.

Профессиональные актеры оживят истории героев-связистов, прошедших через пекло войны. Режиссером постановки выступит Серафима Низовская, известная своими работами в «Электротеатре Станиславский». Аудиоверсия спектакля в дальнейшем будет доступна на сайте проекта «Держим связь».

Также в «Музее Москвы» 9 мая откроется выставка, посвящённая подвигам связистов. Будут представлены исторические факты и истории от сотрудников «Билайна», чьи родственники или знакомые служили связистами в годы Великой Отечественной войны. На стендах зрители смогут увидеть реальные события, которые определили ход войны.

На портале сервиса «Книги Билайн» стартует проект «Почитай мне о Победе». В его рамках пользователи смогут записать стихи и рассказы о войне, поделиться ими. На сайте проекта также будет доступна подборка фильмов о героях Великой Отечественной войны.