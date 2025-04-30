На канале «Спас» девушку назвали эгоисткой за желание сделать аборт от женатого

Приглашенный гость православного телеканала «Спас» назвал девушку эгоисткой за то, что она хочет сделать аборт от женатого мужчины. Она обратилась за помощью и рассказала, что забеременела от человека, с которым у нее случился «курортный роман». Отрывок из передачи публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

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Зрительница программы «Прямая линия жизни» пояснила, что в Турции познакомилась с мужчиной по имени Витя. У них был роман, а перед вылетом кавалер заявил ей, что женат. Он заблокировал любовницу, а она вернулась домой и узнала о беременности.

«А чего она ждет, что он бросит семью? Он гульнул, она забеременела. Она хочет создать с ним контакт. Для чего? Надо родить, но рушить первую семью недопустимо», — поделился мнением приглашенный гость.

Среди присутствующих был актер Андрей Лобачевский. Он отметил, что девушке повезло и неважно, при каких обстоятельствах появился ребенок. Священник же отметил, что девушка находится в состоянии аффекта и думает о себе – «это своего рода эгоизм».

Напомним, что авторы программы несут цель сократить количество абортов.

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