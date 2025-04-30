Железнодорожный вокзал Донецка заработает впервые с 2014 года

Не принимавший составы с 2014 года из-за украинской агрессии главный железнодорожный вокзал Донецка заработает с 9 мая. Об этом в среду, 30 апреля, сообщили в пресс-службе предприятия «Железные дороги Новороссии».

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— С 9 мая 2025 года продлевается маршрут следования до станции Донецк пригородным поездам сообщением Донецк (Ясиноватая) — Успенская и Дебальцево — (Ясиноватая) Донецк, — говорится в сообщении.

С 9 мая продлят поезда с отправлением из Донецка в 7:42 и прибытием на станцию Успенская в 11:20, с отправлением с Успенской в 13:40 и прибытием в Донецк в 17:21, с отправлением из Дебальцево с 7:28 и прибытием в Донецк в 10:02, а также с отправлением из Донецка в 13:37 и прибытием в Дебальцево в 16:05, передает сайт предприятия.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2025 году власти города планируют открыть новый городской вокзал Петровско-Разумовская на МЦД-1. Также специалисты планируют поменять расположение остановки МЦД-3 — ее поставят ближе к метро и МЦД-1, что поможет сократить время пересадки между всеми видами транспорта в несколько раз. По словам Собянина, в 2030 году ежедневно городским вокзалом смогут пользоваться до 11 тысяч пассажиров.