Россиян предупредили об опасности недожаренного шашлыка

Недожаренный шашлык опасен для здоровья, в преддверии майских праздников предупредила россиян врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион.

Она отметила, что выбирать и готовить мясо надо ответственно. В разговоре с «Газетой.Ru» она уточнила, что в недостаточно прожаренной свинине могут находиться паразиты, в частности, трихинеллы, вызывающие трихинеллез. Симптомами болезни она назвала лихорадку и боль в мышцах.

«Не менее опасен бычий цепень, который также может находиться в мясе. Дело в том, что личинка паразитов имеет прочную оболочку, которая выживает при недостаточной тепловой обработке», — пояснила эксперт.

Кроме того, если употребить недостаточно прожаренное мясо, то можно заразиться бактериальными инфекциями. Особенно опасны сальмонелла и кишечная палочка, для заражения которыми характерны боли в животе, тошнота, рвота, диарея и гипертермия.

«Избегайте употребления мяса с розовым или сырым центром. Соблюдайте правила гигиены при приготовлении и хранении продуктов», — заключила врач.

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В свинине и баранине часто содержатся опасные паразиты, которые можно уничтожить только в течение длительной термообработки – например, в процессе двухчасовой варки. Жарка мяса на мангале этого не позволяет, в результате чего нет никаких гарантий, что в ходе приготовления шашлыка опасные для человека цистицерки и эхинококки погибнут, предупредил врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал россиян отказаться от шашлыка из такого мяса.

Цистицеркоз считают основной угрозой такого блюда – это заболевание развивается при попадании в желудок яиц свиного цепня. Личинки цистицерков начинают постепенно распространяться по организму, вызывая воспаление головного мозга, а это грозит летальным исходом, подчеркнул врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Возможно, именно цистицеркоз стал причиной, по которой в авраамических религиях появился запрет на употребление свиного мяса, причем задолго до того, как медицина узнала о паразитах», — отметил он.

Наиболее опасным считается именно свиной цистицерк, так как он специальными ферментами растворяет стенки кишечника и попадает в кровь, оседая в печени, легких и мышцах, мозгу. Чтобы мясо было безопасным, его нужно варить минимум два часа при температуре кипения.

«А когда люди делают шашлык, они фактически едят сырое мясо, — отметил Хорошев. — Многие наверняка видели, как из надкушенного куска сочится красноватый сок. Но люди уже согреты алкоголем, им уже наплевать, да и как-то думается, что, наверное, врачи проверили. Но они забывают про то, что огромная доля современного мяса врачами не проверялась».

Распространяется это и на баранину, через которую есть угроза заразиться альвеококкозом или эхинококкозом.

Самым безопасным видом мяса для шашлыков является качественная говядина и курятина, заключил врач.

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Кандидат технических наук, специалист по пищевым технологиям Дмитрий Зыков подсказал способ приготовить шашлык так, чтобы свести к минимуму содержание в нем вредных канцерогенов. Его слова приводит aif.ru.

Зыков указал, что в шашлыке содержится четыре вида канцерогенов. По его словам, это гетероциклические амины (ГА) и акриламид, которые образуются в поджаренной корочке на мясе, а также продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ), получаемые при нагревании жира.

Чтобы шашлык был полезным и содержал минимальное количество вредных веществ, эксперт посоветовал готовить блюдо из нежирного мяса, увеличить дистанцию между углями и шампурами, а также не превращать все в угли. Кроме того, Зыков отметил, что уменьшить содержание канцерогенов помогает маринад, особенно приготовленный на вине или пиве. По его словам, эксперименты показали, что эти напитки снижают количество канцерогенов на 75-90 процентов. Усиливают эффект специи, зелень и пряности, добавил эксперт.

Зыков также отметил, что употребление овощей с шашлыком помогает избавиться от канцерогенов. Он пояснил, что овощи нейтрализуют вредные вещества прямо в желудке.

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Майские праздники - традиционное время для посиделок с семьей и друзьями под шашлыки. Рецептов приготовления шашлыков в Интернете можно найти великое множество. Но дьявол, как известно, кроется в деталях - одним неловким движением можно испортить любимое блюдо, а заодно и настроение себе и гостям. "РГ" попросила президента "Лиги шашлыка" Валерия Мальцева поделиться советами, как сделать шашлык наверняка вкусным.

Чего точно делать нельзя - так это готовить шашлык на крашеных дровах (например, из забора) или хвойных дровах. Это принципиально важно, потому что выделяющиеся при жарке смолы от хвойных пород или от крашеных дров в любом случае оседают потом на продукте. Не хочется же вам жевать елку?

Очень важно использовать правильный уголь. Сейчас в продаже появилось довольно много угля из деревьев фруктовых пород - яблоня, абрикос, вишня.

«Я бы рекомендовал попробовать как раз такой уголь - он дает великолепный аромат, приятный привкус готовому шашлыку», — говорит Мальцев.

Стоит опасаться готовить мясо на ветках кустарников (пусть даже толстых), потому что крыжовник, смородина могут дать горечь мясу.

Что касается самого мяса, эксперт советует поэкспериментировать - попробовать, например, перемежать обычный куриный шашлык (куриные ноги, бедра, грудку, крылышки) кусочками бараньего курдюка. Получится необыкновенно интересный вкус и аромат.

При этом Мальцев советует внимательно относиться к размерам кусков мяса для шашлыка. Не надо слишком мельчить. Стандартный подходящий размер мясного кусочка - со спичечный коробок. Такое мясо легче прожаривается и меньше высыхает. Если же кому-то нравятся большие куски мяса, то здесь есть определенная опасность: например, свиное мясо внутри может оказаться не прожарено, а непрожаренная свинина опасна для здоровья.

Сейчас одним из самых модных маринадов является маринад из киви. Но Мальцев предупреждает: из киви получается довольно агрессивный маринад. Поэтому мариновать в нем шашлык эксперт рекомендует не больше 15-20 минут. Иначе мясо вообще "разволокнится" и будет абсолютно невкусным, есть его будет невозможно.

В целом же Мальцев не рекомендует использовать мокрые маринады на основе вина или того хлеще с добавлением уксуса.

«Пробуйте готовить мясо в пряных травах, горчице или на густой аджике», — советует он.

Ну, а тем, кто любит свои собственные соленья, можно попробовать замариновать мясо в оставшемся рассоле, но тоже недолго. Любое маринование не должно продолжаться дольше 4-5 часов, иначе получится слишком насыщенный маринадный вкус, который отобьет естественный вкус мяса.

Тех, кто любит кисломолочные маринады или маринады на основе майонеза, или из смеси майонеза и кетчупа, эксперт тем более предостерегает от слишком долгого маринования в такой среде.

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В преддверии майских праздников специалисты в области ветеринарии призывают владельцев домашних животных быть осторожными при угощении питомцев блюдами со стола, особенно шашлыком. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Майские праздники – любимое время для отдыха на природе, когда семья собирается вместе и наслаждается теплой погодой и свежим воздухом. Часто в таких поездках не забывают и о своих четвероногих друзьях, позволяя им разделить радость пикника. Однако важно помнить, что праздничная трапеза, особенно ароматный шашлык, содержит компоненты, которые могут оказаться опасными для собак. Владельцы зачастую делятся кусочком мяса со своими питомцами, не задумываясь о возможных рисках. Даже маленький кусочек жареного мяса, приправленного специями или копченостями, может вызвать у животного тяжелое расстройство пищеварения», – говорится в сообщении.

В качестве безопасной альтернативы специалисты предлагают заранее подготовить для питомцев свежие овощи, отварное мясо без специй или специально подобранный корм. Также рекомендуется иметь при себе сорбенты на случай экстренной помощи. Самое лучшее – полностью исключить возможность кормления собак с общего стола.

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