Две петербурженки скатились с эскалатора на «Василеостровской»

Две пассажирки упали с эскалатора на станции метро «Василеостровская» в Петербурге. Одну из них госпитализировали, второй медицинская помощь не потребовалась, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в среду, 30 апреля. Один из двух эскалаторов остановили по техническим причинам. По громкоговорителю пассажиров попросили подниматься пешком.

«Через несколько минут, когда на ступенях оставалось еще около 30 человек, эскалатор так же резко запустили. При этом включение эскалатора произошло практически одновременно с объявлением о его включении», — рассказали очевидцы.

Две женщины не устояли на ногах и покатились вниз. Сильнее всего пострадала 74-летняя пассажирка — с травмой левой руки и ссадиной на голове её госпитализировали в Мариинскую больницу.

Причиной падения пассажирок метро на станции «Василеостровская» утром 30 апреля стала собственная неосторожность и несоблюдение правил безопасности, рассказали в пресс-службе метрополитена Петербурга.

«Причина падения: собственная неосторожность пассажирки, которая при падении сбила другую пассажирку, не державшуюся за поручень (нарушение правил пользования)», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в августе 2022 года большой чемодан упал с эскалатора и сбил пассажирку на «Василеостровской». Две другие горожанки помогли ей подняться и сойти с эскалатора.