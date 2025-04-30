Россиян ожидают многодневные магнитные бури

На Солнце появилась большая корональная дыра, которая в ближайшие дни вызовет сильные геомагнитные возмущения на Земле. По оценкам астрофизиков, магнитные бури будут продолжаться почти весь май, с небольшим перерывом только 15 числа, передает издание Regions.

В настоящее время в магнитном поле планеты уже наблюдаются первые признаки возмущений, но основные последствия ожидаются в ближайшие дни. Вероятность возникновения магнитных бурь средней интенсивности (G2) составляет почти 100%. С вероятностью 10% возможны и более сильные бури, относящиеся к классам G3 и выше.

По словам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, солнечный ветер сейчас имеет исключительно высокие скорости, но точное время удара предсказать сложно — все зависит от структуры плазмы и направления магнитного поля.

Метеозависимых предупредили об ухудшении состояния здоровья. Как отмечается, они могут столкнуться с головными болями, скачками давления, повышенной усталостью и бессонницей.

Ранее сообщалось, что 14 апреля на Солнце была зарегистрирована вспышка М4.3. Подчеркивалось, что она способна привести к возникновению магнитных бурь в следующие дни.