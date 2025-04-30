Майские праздники для жителей Московской области начнутся с резкого похолодания. В Подмосковье придут заморозки до −6 градусов.

«В период с 01 по 03 мая местами на территории Московской области ожидаются заморозки −6…−1°С. Главное управление МЧС России по Московской области призывает граждан быть предельно внимательными при нахождении на улице», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.

Жителей северной столицы наоборот порадовали хорошими новостями. Циклон, который должен был прийти в Санкт-Петербург 2 мая, задерживается. А значит, на выходных петербуржцев и гостей города ждет сухая и теплая погода до +16 градусов.