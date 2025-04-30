Природные пожары могут возникнуть в 53 регионах РФ

В связи с установившейся теплой и сухой погодой в мае 53 субъекта РФ находятся под угрозой возникновения природных пожаров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Авиалесоохраны».

Превышения среднемноголетних показателей пожарной опасности возможны в следующих федеральных округах: Северо-Западный (юго-восток Псковской области, юг Архангельской области, запад и центр Республики Коми, запад, центр и север Вологодской области, юг и восток Новгородской области); Центральный (Тверская, Ярославская, Смоленская, Брянская, Воронежская, Орловская, Белгородская, Курская, Владимирская, Ивановская, Липецкая, Тульская, Калужская области); Южный (кроме севера и центра Волгоградской области).

Также они прогнозируются в таких округах, как Северо-Кавказский (все субъекты), Приволжский (Оренбургская, юг Ульяновской, центр и восток Самарской, центр и восток Саратовской областей, юг, центр и восток Республики Башкортостан, северо-запад Пермского края), Уральский (запад Курганской области, юг, запад и центр Челябинской области), Сибирский (юг и центр Республики Алтай, центр Республики Тыва, восток Красноярского края, север, юго-восток и центр Иркутской области), Дальневосточный (Еврейская автономная область, север Приморского края, юг и запад Амурской области, запад, центр и юг Республики Бурятия и Сахалинской области, юг и центр Хабаровского края, юг, запад и восток Забайкальского края, запад Республики Саха (Якутия)).

В более чем 40 регионах введен особый противопожарный режим с полным запретом на разведение открытого огня на природных территориях.

Ранее в апреле глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что пожароопасный сезон был открыт в 69 регионах, в трех действовал особый противопожарный режим.