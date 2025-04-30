Частные мастера создали сеть мошеннических услуг по всей России

Частные мастера-мошенники создали целую сеть по всей территории России. В ходе расследования «Shot Проверка» получила запись разговора, в котором аферист рассказывает о своих методах обмана клиентов на крупные суммы.

В видео демонстрируется, как стоимость ремонта компьютера может существенно увеличиться. Изначально заявленная стоимость установки операционной системы Windows в размере 500 рублей в итоге достигает 14 тысяч рублей.

Подобные случаи связаны с деятельностью компании «Ремпролайн», которая привлекает специалистов по ремонту электроники, делая упор на навыках продаж, а не на опыте Специалисты выполняют базовые работы, а операторы по телефону озвучивают низкие цены (500–1000 рублей), которые впоследствии значительно возрастают.

Услуга «Настройка роутера» за небольшую сумму в 500 рублей может оказаться не такой уж и выгодной. Специалист, создавая видимость работы, намеренно портит интернет-соединение, удаляя необходимые драйверы. Это дает ему возможность предложить дополнительные услуги, превращая простую настройку в дорогостоящий ремонт, который может обойтись клиенту в несколько тысяч рублей.

Мошенники действуют как минимум в 48 субъектах РФ. По словам пострадавших, компания часто меняет свое наименование, используя такие названия, как «РИД», «Ремпролайн», «Спецремонт» и «Профико». Для привлечения новых жертв мошенники используют различные методы, включая интернет-рекламу и распространение рекламных листовок в почтовых ящиках. В группу риска попадают люди, не обладающие техническими знаниями, а также пожилые граждане.