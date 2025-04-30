Бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Белтайн, который знаменует начало лета и отмечается 1 мая.

Публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Поздравляю с природным праздником Белтайн! Очень древний, сильный праздник, несущий в себе силу Матери Земли! Счастья, благополучия и любви!» — написала Поклонская.

Она отметила, что в праздничную ночь «балом правит женщина».

Белтайн — кельтский праздник начала лета, традиционно отмечаемый 1 мая. Один из праздников Колеса Года у виккан и кельтских неоязычников.

Экс-прокурор Крыма увлекается языческими практиками. Так, 31 октября Поклонская поздравила граждан с языческим кельтским праздником Самайн. Она обратилась к гражданам с просьбой вспомнить о своих предках, приготовить им символическое угощение, а также подвести итоги личного пути. Кроме того, она призвала к переменам в жизни.

Перед новогодними праздниками Поклонская поздравила россиян с Йолем. По ее словам, древняя традиция этого языческого праздника всегда живет в мире и, несмотря ни на какие перемены, остается в сознании. Женщина пожелала всем волшебства и исполнения самого заветного.

Увлечения Натальи Поклонской языческими практиками критиковали в РПЦ. Так, епископ Иосиф заявлял, что ее поведение представляет собой «путь к бесовским силам».