Симоньян позвонили из администрации президента во время родов

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян рассказала, что во время родов говорила по телефону с первым замглавы администрации президента (АП) России Алексеем Громовым. Деталями она поделилась в беседе с певицей Натальей Подольской, запись доступна на YouTube.

По словам медиаменеджера, ситуация произошла в 2014 году, когда она рожала сына Баграта. Симоньян уточнила, что ее ребенок появился на свет вскоре после полуночи, а звонок от Громова поступил чуть ранее — около 11 часов вечера.

«Самое смешное, что я беру трубку. Он говорит: "Рит, ты можешь говорить"? Я говорю: "Я рожаю". Он говорит: "В смысле?". Я говорю: "В прямом". (...). Он говорит: "Понял. А говорить ты можешь?"» — вспомнила журналистка.

Она также добавила, что на третий или четвертый день после родов поехала в Счетную палату по рабочему делу.

Ранее Симоньян рассказала о своей врожденной патологии. По словам медиаменеджера, у нее с рождения нет левой сонной артерии, что никак не влияет на качество ее жизни.