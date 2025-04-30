В России предложили особую маркировку для нацистов

Председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» и депутат Брянской облдумы Михаил Иванов призвал ввести маркировку для нацистов в СМИ, учебниках и книгах. Его слова приводит «Абзац».

Парламентарий считает недопустимым то, что сегодня нацисты и их пособники никак не маркируются. И если лидер нацисткой Германии Адольф Гитлер еще известен молодежи, то, кто такой доктор Менгеле, проводивший бесчеловечные опыты над узниками концлагерей, многие молодые люди уже не знают.

«Это недопустимо. Без четкой, однозначной оценки их преступлений у граждан, особенно у молодежи, может сложиться неверное представление об этих людях и их идеях. В обществе могут зарождаться опасные тенденции реабилитации нацизма, чего мы не можем допустить», – отметил Иванов.

По его мнению, необходимо ввести специальную маркировку для нацистских преступников по аналогии с той, что сейчас применяется к террористам, экстремистам и иностранным агентам. Например, «сторонник и активный приверженец античеловеческих идей национал-социализма».

«Я считаю, что данная инициатива будет способствовать формированию правильного исторического сознания у граждан и защите общества от распространения нацистской идеологии. Это наш долг перед памятью жертв нацизма и перед будущими поколениями», – заявил политик.

Ранее спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко констатировала, что глава Евродипломатии Кая Каллас и подобные ей западные политики живут в парадигме оправдания фашизма. По ее словам, в некоторых западных странах «происходит второе пришествие нацизма» и одновременно идут попытки нивелировать вклад СССР в Победу.