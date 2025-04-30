В России потребовали запретить выезд детей в страны с пропагандой ЛГБТ*

Союз православных хоругвеносцев выступил с инициативой запретить поездки для несовершеннолетних в страны, в которых ведется пропаганда ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ). Об этом заявил «Абзацу» заместитель главы организации Игорь Мирошниченко.

По его словам, соответствующее обращение было направлено в профильные комитеты Госдумы и начальнику Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ Валентине Казаковой.

В организации считают, что необходимо оградить детей от поездок туда, где разрешены однополые браки и популяризированы нетрадиционные ценности, например, в Таиланд.

«Получается, что, ограждая наш народ законом об ЛГБТ*-экстремизме внутри страны, мы в то же время подвергаем наших юных граждан за границей опасностям этого самого экстремизма. Установив возрастной ценз на поездки в такие направления, мы сможем защитить подрастающее поколение от дурного влияния, укрепить духовные ценности и единство общества», – подчеркнул Мирошниченко.

Он также отметил, что на территории России есть множество туристических мест, которые станут хорошей альтернативой заграничным курортам. И их посещение с детьми будет способствовать, в том числе и «популяризации историко-культурного наследия».

В конце 2022 года в России приняли пакет законов о полном запрете пропаганды ЛГБТ* и педофилии в СМИ, рекламе, книгах и кино. Документы, среди прочего, расширили перечень информации, которую запрещено распространять среди детей, - это пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений/предпочтений, а также пропаганда смены пола.

В ноябре 2023 года Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил его деятельность в стране.

* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ).