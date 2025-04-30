Михаила Ефремова заметили в общественном транспорте

Актера Михаила Ефремова, отсидевшего за устроенное им "пьяное" ДТП, в котором погиб человек, заметили в общественном транспорте. Фото публикует сегодня SHOT (18+).

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"Михаил Ефремов сдержал обещание и больше не садится за руль. Теперь актер передвигается по Москве на общественном транспорте", - пояснил канал.

Во время заседания по вопросу о своем УДО артист заявил, что больше никогда не сядет за руль и полностью откажется от алкоголя.

Актер освободился 9 апреля.