Михаила Ефремова заметили в общественном транспорте

Актер Михаил Ефремов выполняет свое обещание больше не садиться за руль, которое он дал после освобождения из колонии. Как сообщает Telegram-канал Shot, теперь артист передвигается по Москве только на общественном транспорте.

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Канал опубликовал снимок актера, который сидит на пассажирском сиденье автобуса. В каком районе столицы он был сделан — не уточняется.

Напомним, что в июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого — Сергей Захаров — впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев.

24 марта суд принял решение освободить актера условно-досрочно, а 9 апреля его выпустили из колонии. На заседании по УДО Ефремов обещал, что больше не сядет за руль.