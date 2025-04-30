Трутнев рассказал о развитии Арктического полигона железных дорог

Развитие Арктического полигона железных дорог требует расчетов и принятия решения о строительстве Северного широтного хода. Об этом заявил вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, пишет РИА Новости.

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Ранее президент России Владимир Путин о необходимости развивать Арктический полигон железных дорог, в том числе с помощью модернизации Северной железной дороги на территории Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа.

По словам Юрия Трутнева, работа по развитию Арктического полигона железных дорог ведется и находится на контроле.

«Прежде всего, надо просчитать экономику и принять окончательное решение по строительству Северного широтного хода. Потому что именно Северный широтный ход обеспечивает транспортировку грузов из центра России к Северному морскому пути»,- пояснил он.

Концессионное соглашение по созданию железнодорожного СШХ было подписано в октябре 2018 года. В 2022 году вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что постройка Северного широтного хода на Ямале была приостановлена и к его реализации

вернутся после того, как будут закончены другие, более приоритетные проекты. Он отмечал, что строительство СШХ продолжится после постройки Восточного полигона, а также Мурманского железнодорожного узла.