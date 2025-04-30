В России призвали дарить олимпийцам отечественные авто вместо иномарок
Общественная организация «Отцы рядом» обратилась в Минспорт с предложение вручать российским спортсменам вместо иномарок отечественные авто за победы на крупных турнирах. Как сообщает Life.ru, об этом рассказал председатель организации, юрист, капитан запаса ВС РФ Иван Курбаков.
Общественник отметил, что вручение награждение российскими автомобилями усилит доверие населения к отечественной промышленности и повысит спрос на машины. Сами атлеты смогут стать амбассадорами брендов — это повысит их узнаваемость и привлечет внимание потенциальных покупателей̆.
«В настоящее время, когда российская автомобильная промышленность переживает новый̆ этап развития, важно поддержать наших производителей̆ и обеспечить им конкурентное преимущество», — подчеркнул Курбаков.
Юрист добавил, что подобная практика уже была в России — во времена СССР. Сейчас инициатива направлена министру спорта РФ Михаилу Дегтярёву.