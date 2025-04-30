В России призвали дарить олимпийцам отечественные авто вместо иномарок

Общественная организация «Отцы рядом» обратилась в Минспорт с предложение вручать российским спортсменам вместо иномарок отечественные авто за победы на крупных турнирах. Как сообщает Life.ru, об этом рассказал председатель организации, юрист, капитан запаса ВС РФ Иван Курбаков.

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Общественник отметил, что вручение награждение российскими автомобилями усилит доверие населения к отечественной промышленности и повысит спрос на машины. Сами атлеты смогут стать амбассадорами брендов — это повысит их узнаваемость и привлечет внимание потенциальных покупателей̆.

«В настоящее время, когда российская автомобильная промышленность переживает новый̆ этап развития, важно поддержать наших производителей̆ и обеспечить им конкурентное преимущество», — подчеркнул Курбаков.

Юрист добавил, что подобная практика уже была в России — во времена СССР. Сейчас инициатива направлена министру спорта РФ Михаилу Дегтярёву.