В ФСБ призвали не бояться сообщать о преступлениях

В Федеральной службе безопасности подчеркивают, что каждый гражданин может сообщить о преступлении, не опасаясь за свою безопасность. Как агентству РИА Новости пояснил начальник приемной ФСБ, все обращения рассматриваются специально подготовленными сотрудниками, а личные данные заявителей строго защищены.

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При поступлении сообщения сначала проводится предварительная беседа. Если вопрос входит в компетенцию ФСБ – контрразведка, борьба с терроризмом или преступностью, информационная безопасность – к работе подключаются оперативные сотрудники соответствующих подразделений. В остальных случаях заявителям подскажут, куда лучше обратиться.

Сотрудники приемной обладают необходимым опытом и навыками, чтобы внимательно выслушать, разобраться в ситуации и при необходимости дать рекомендации. Главное – гарантия полной конфиденциальности: ни сам факт обращения, ни личные данные, ни суть вопроса не подлежат разглашению.

ФСБ напоминает, что согласно закону, служба занимается широким кругом вопросов национальной безопасности, поэтому является важным каналом для сообщений о серьезных угрозах. Обратиться может любой гражданин, уверенный в необходимости передать информацию спецслужбам.

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