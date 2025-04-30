Глава Кыргызстана призвал сограждан бережно относиться к природе

Глава Кыргызстана Садыр Жапаров вновь призвал жителей республики бережно и ответственно относиться к природе, напомнив, что им необходимо думать не только о себе, но и о нашем наследии. "Мы обязаны оставить будущим поколениям чистое и сильное государство", - заявил он и на своем примере показал, чего ждет от окружающих.

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На прошедших выходных президент КР отправился в природный парк "Ала-Арча", который считается туристическим брендом Кыргызстана. Но не на отдых, как могло бы показаться, а для участия в субботнике. Садыр Жапаров взял мешок и, пройдя всего 500 метров, заполнил его найденными бутылками, банками, подгузниками и прочим мусором.

- Если мы будем так безразлично относиться к природе, мы можем потерять ее всего за 10-25 лет, - посетовал он. - Независимо от того, туристы вы или местные жители, увидев мусор, не проходите мимо - соберите его и донесите до ближайшей урны. Это ведь несложно.

Выбор места для субботника тем не менее был не случайным. Президент КР побывал в этом природном парке накануне. В "Ала-Арче" проходила церемония посадки саженцев тянь-шаньской ели, в которой Садыр Жапаров принял участие. Акция проводилась специально для делегатов международной конференции, прошедшей под эгидой ООН, и была посвящена влиянию изменения климата на горные страны.

Как подчеркнул Садыр Жапаров, кыргызская сторона придает большое значение озеленению горных районов. Леса укрепляют склоны, снижая риск стихийных бедствий, и очищают воздух, поглощая парниковые газы. "В республике в последние годы запущена национальная программа, в рамках которой ежегодно высаживается до восьми миллионов саженцев", - добавил он.