Юрист назвал настоящее назначение «шашлычных дронов»

Появившиеся слухи о шашлычных дронах, якобы следящих за отдыхающими россиянами, не соответствуют действительности. Об этом агентству «Прайм» Олег Черкасов.

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Он объяснил, что настоящее предназначение таких беспилотников — не наблюдение за жарящими шашлыки в неположенных местах нарушителями, а обнаружение очагов возгорания в лесах. К тому же, добавил эксперт, съемка нарушения правил противопожарного режима с дронов выглядит неоднозначно с точки зрения закона.

В ноябре 2024 года специалисты Научно-образовательного центра (НОЦ) «Енисейская Сибирь» создали дрон для защиты леса от пожара. Оснащенный тепловизором двухкилограммовый беспилотник способен находиться в воздухе до 45 минут. Согласно расчетам специалистов, выгода от использования дрона, предназначенного для проведения съемки местности, может составить до 119 миллионов рублей в год.