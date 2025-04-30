Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась о заявлении, сделанном в ходе марафона «Знание.Первые», американского режиссёра Оливера Стоуна о победе русских во Второй мировой войне.

В своём Telegram Симоньян высоко оценила то, как кинорежиссёр отметил роль русских во Второй Мировой войне.

«Вторая Мировая для США — это большая война. Но в ней сражались русские. В ней победили русские. Здесь, на Западе, мы об этом не помним ничего», — привела она его цитату.

Весте с этим Стоун указал, что мир находится в ужасном состоянии, а «ЕC буквально вычеркнул из памяти Россию».

«Оливер Стоун, прекрасный, на марафоне «Знание.Первые.» — оценила Симоньян высказывание режиссёра.

Ранее Стоун в ходе выступления на марафоне «Знание.Первые» признался, что разочаровался в Западе из-за лжи.