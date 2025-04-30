Россиян ждет сокращенный рабочий день

Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская напомнила, что рабочий день 30 апреля в России будет сокращённым на один час.

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«Поскольку 1 мая — праздничный день, рабочий день 30 апреля будет сокращён на один час», — передаёт её слова РИА Новости.

Подольская также отметила, что на майские праздники выходными станут периоды с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Также россиянам ранее напомнили правила оплаты рабочего дня в майские праздники.

Аналитики «Авито Работы» между тем провели исследование и выяснили, что 47% россиян собираются работать в майские праздники. Результаты опроса есть в распоряжении RT.