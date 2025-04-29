Ведущий Первого канала резко высказался о релокантах

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев резко высказался о россиянах, уехавших из России после начала спецоперации на Украине. Об этом пишет «Лента.ру».

По его словам, среди тех, кто покинул Россию в 2022 году, есть те, кто финансировал ВСУ или подписывал снаряды для украинской армии, которые использовались в атаках на российские города.

«Таких людей надо судить. Это подонки и преступники», — отметил Кузичев.

Вместе с тем, пояснил телеведущий, россиян, кто принял решение об отъезде на эмоциях, следует «понять и простить».

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Его коллега Артем Шейнин предположил, в свою очередь, что уехавшие из страны журналисты желали почувствовать себя «обиженными изгнанниками».

Ранее сообщалось, что многие специалисты, покинувшие Россию в 2022-23 годах, вернулись домой в силу ряда обстоятельств.

«Москва процветает, даже больше, чем до СВО. Бары переполнены даже по понедельникам вечером, все столики заняты. В стабильных странах жить дорого. А в Москве я живу, как король», — пояснил один из релокантов.

Его друг Сергей рассказал, что платит в Сербии «кучу налогов» и размышляет о том, чтобы отринуть принципы и вернуться в Россию.