Симоньян оценила слова Стоуна о победе русских во Второй мировой войне

Главный редактор «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян оценила слова американского кинорежиссера Оливера Стоуна о победе русских во Второй мировой войне. Свое мнение на этот счет она высказала у себя в Telegram-канале.

Ранее Стоун принял участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание». Там он заявил, что Вторая мировая война является для США большой войной, однако сражались и победили в ней русские. Стоун призвал не забывать об этом и том вкладе, который сделал советский народ, особенно «сейчас, когда Евросоюз и США отделяются от России».

Симоньян процитировала кинорежиссера, подписав его цитату словами: «Оливер Стоун, прекрасный, на марафоне "Знание. Первые"».