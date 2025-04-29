Депутат объяснила запрет на остекление балконов

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева объяснила запрет на остекление балконов в России. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам Разворотневой, россиянам теперь нельзя остеклять балконы без соответствующего разрешения от соседей. При этом она подчеркнула, что такой запрет имеет большой смысл — из-за слишком большого веса пристройка может обрушиться.

«Запрет на остекление балкона — это не причуда законодательства. В нем есть глубокий практический смысл. Балкон можно так перегрузить, что он просто рухнет», — заявила она.

Разворотнева добавила, что балкон также напрямую влияет на внешний облик здания, что затрагивает интересы всех жильцов. Кроме того, остекление балкона, по ее словам, можно считать за перепланировку, поэтому этот вопрос стоит поднять на собрании жильцов.