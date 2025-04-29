Ведущий Первого канала рассказал о потрясшей его встрече с Путиным

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая поразила его. Об этом он вспомнил в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

Журналист уточнил, что речь идет о встрече с президентом на форуме военных корреспондентов в Санкт-Петербурге, проходившем в 2022 году. По словам Кузичева, на мероприятии присутствовали представители медиаиндустрии самого высокого уровня.

Кузичев уточнил, что начало встречи с президентом некоторое время откладывалось. Когда Путин пришел, то предложил журналистам выбрать формат общения.

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«[Он] сказал: "Ребят, смотрите: можем сейчас, быстро, набегу, полчаса-час максимум. Сейчас у меня такая-такая встреча, после полуночи уже можем сесть и основательно поговорить". Меня это, помню, потрясло. Какая у человека работоспособность, какой график и так далее», — признался Кузичев.

Он уточнил, что журналисты выбрали провести встречу в отведенное для нее время.

Ранее актриса и телеведущая Юлия Меньшова призналась, что хотела бы взять интервью у Путина. Она заявила, что спросила бы у президента о его личной жизни.