Signal Academy 2025: фестиваль анонсировал образовательную программу

Ведущий фестиваль искусства, современной музыки и архитектуры Signal пройдёт в девятый раз с 14 по 18 августа в Никола-Ленивце. Ежегодно, помимо обширной музыкальной программы, гостей фестиваля ждёт образовательная зона — платформа Academy. В этом году её участниками станут мультидисциплинарная студия музыки и дизайна «Щелочь», школа дизайна НИУ ВШЭ, независимое креативное агентство REDKEDS и многие другие.

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Просветительская инициатива (Signal Academy) для обмена знаниями и вдохновляющими идеями в сферах музыки, архитектуры, искусства и коммуникаций представит на фестивале трёхдневную образовательную программу, включающую лекции, воркшопы, open-talk сессии и кинопоказы.

Исследователи культуры и те, кто активно участвуют в её создании, встретятся в парке Версаль, чтобы раскрыть тему «Синтез и коммуникации» — как совместно прожитый опыт влияет на личность и каким образом сообщества формируют глобальный культурный контекст.

Нововведения этого года

— Организованная экскурсия по пространствам участников программы Community Camps

— Кураторский блок от фестиваля креативных индустрий G8

Другие партнёры программы

— Агентство REDKEDS

— Школа дизайна НИУ ВШЭ

— Московская Школа Музыки

— Мультижанровый продюсер Mr. Frenkie

— Автор подкаста «Планетроника» Ник Завриев

— Мультидисциплинарная студия музыки и дизайна «Щелочь»

— Основатель школы навыков будущего Humanity и идеолог Stay Hungry Анна Бичевская

— Команда бренда Arturia

Программа дополняется. Расписание и регистрация на события Academy будут опубликованы дополнительно.

Signal 2025 пройдет 14—18 августа в Никола-Ленивец, узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте.

Signal — ведущий фестиваль музыки, архитектуры и искусства, который ежегодно проходит на территории арт-парка в Николо-Ленивце. 20 000 участников, более 300 артистов, саб-ивенты ключевых музыкальных формаций и синтез культурных программ в окружении уникального природного ландшафта и объектов лэнд-арта.