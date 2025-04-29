Книжный праздник возвращается: «Веранда “Альпины”» снова в Петербурге

17 мая «Веранда “Альпины”» снова приедет в Санкт-Петербург! Мы привезем с собой чемоданы классных книг по ценам от 100 рублей, организуем традиционный маркет локальных брендов и позовем в гости наших авторов.

© Пресс-служба

Тема этого года — «Русский город. Пространство. Люди. Истории». На лекциях и мастер-классах поговорим о многогранности жизни в Санкт-Петербурге и других городах. Обсудим, как эта жизнь отражается в прозе современных авторов, как город влияет на своих жителей, а они — на город. Встречаемся 17 мая в ДК им. С. М. Кирова на Васильевском острове.

По традиции на «Веранде» можно купить отличные книги по приятным ценам. Читателям будут доступны новинки и бестселлеры по психологии, истории, бизнесу, а также художественная и детская литература по ценам от 100 рублей. А при покупке книг на сумму от 3000 рублей — в подарок эксклюзивный шопер.

© Пресс-служба

Снова на «Веранде» будет детская зона. Здесь маленькие читатели и их родители смогут принять участие в мастер-классах: создать неповторимую картину в технике коллажа и поучаствовать в раскрашивании гигантского полотна.

На фестивале будут представлены плакаты, выполненные студентами Инженерной школы одежды СПбГУПТД (Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна), в разных художественных стилях: от техники коллажа до конструктивизма. Различные стили отражают культурное многообразие города с длинной историей. Основной задачей студентов было изучение Санкт-Петербурга и отражение их личного отношения к нему через художественные средства выразительности с учетом правил композиционного построения в плакате.

© Пресс-служба

Событие пройдет при поддержке сервиса «ВКонтакте», а также «Афиши», Газеты.ru и «Рамблера».

«Веранда “Альпины”» открывает двери в 12:00. Участие в фестивале бесплатное по предварительной регистрации.

Светлана Каширина, руководитель направления по работе с партнерами и мероприятиями группы «Альпина»:

«В мире, когда почти вся наша жизнь проходит онлайн, так важна и ценна возможность проводить офлайн-мероприятия. Книга становится поводом встретиться вживую, найти единомышленников в реальном мире. Мы рады, что на нашем ежегодном фестивале “Веранда «Альпины»” вместе с нашими партнерами мы можем собирать вместе тех, кто любит книги так же, как и мы!»

«Веранда “Альпины”» — праздник для любителей чтения и хорошая возможность пополнить домашнюю библиотеку новинками и бестселлерами по издательской цене. Всех гостей ждут встречи с авторами, традиционная гаражная распродажа с ценами от 100 рублей, маркет локальных брендов и подарки за покупки.

В 2025 году фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге (17 мая), Перми (5 июля), Екатеринбурге (26 июля) и Казани (8–9 ноября).

© Пресс-служба

Программа, 17 мая

13:00 — «Помогу себе сам: как сделать досуг средством помощи при эмоциональном выгорании и депрессии»

Психолог Наталья Керре, автор книги «Это не усталость», проведет лекцию о том, как получать удовольствие и пользу от чтения, музыки, театра и хобби. Она расскажет, как использовать эти занятия не только для отдыха, но и в качестве инструментов психологической поддержки и восстановления.

Наталья Керре, психолог, блогер

14:00 — «Снести нельзя сохранить: городская реставрация в жизни и литературе»

Автор книги «Парадокс Тесея» Анна Баснер, петербургский реставратор Ксюша Сидорина и архитектурный критик и автор телеграм-канала «Город, говори» Мария Элькина обсудят архитектуру Санкт-Петербурга, его облик и сложности реставрации городских пространств.

Анна Баснер, писатель, преподаватель, резидент Переделкина;

Ксюша Сидорина, соосновательница команды волонтеров-реставраторов гэнгъ;

Мария Элькина, архитектурный критик, урбанист, автор телеграм-канала «Город, говори»;

модератор — Андрей Мурашев, руководитель направления социальных партнерских программ «ВКонтакте»

15:00 — «Гений места: как из региональной специфики рождается художественная проза»

Писательница Екатерина Манойло и редактор издательства «Альпина.Проза» Татьяна Соловьева поговорят о том, как образы городов отражаются в книгах современных авторов и как писатели создают пространство с помощью слов.

Екатерина Манойло, писательница, литературный обозреватель;

Татьяна Соловьева, главный редактор издательства «Альпина.Проза»

16:00 — «Любовь как творчество: искусство быть вместе»

Практикующий психолог, кандидат наук, автор книг «Близость», «Правда и мифы о психосоматике» и «Ешь спокойно», научный редактор книг Наталья Фомичева расскажет о том, как творчество влияет на сексуальность, а сексуальность на творчество и откуда черпать вдохновение для близости в отношениях.

Наталья Фомичева, клинический психолог, АСТ-терапевт

Детская программа

© Пресс-служба

12:00–13:30 Мастер-класс по изготовлению зина «Что меня вдохновляет?» от «Альпина.Дети» (5+)

На встрече изготовим мини-книжку (зин) по мотивам книг серии «Уроки из жизни». Каждый участник выберет одного или нескольких персонажей серии и, используя цитаты великих людей, иллюстрации из книг и интересные фразы, создаст собственный вдохновляющий зин, наполненный мыслями, рисунками и коллажами, отражающими личное видение мира.

14:00–15:30 Мастер-класс «Самая любимая мама» от «Альпина.Дети» (5+)

Участники мастер-класса создадут трогательную семейную открытку на основе иллюстрации из книги. Получившуюся поделку заберут домой. А еще во время мастер-класса дети послушают стихи о любви.

Участие бесплатное по предварительной регистрации по ссылке, количество мест ограничено, подробнее — на сайте.