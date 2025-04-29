Насчет слов про «целовать ноги» я согласен, а вот с заявлением о необходимости терпеть побои – нет. Если человек бьет жену, то у него что-то не в порядке с нервами. Понятно, что он [Карнаухов] имел ввиду то, что нервы могут быть расшатаны в ходе боевых действий. Но вне зависимости от причин тут нужно не терпеть, а обращаться к специалистам. Психологи хорошо изучили всевозможные варианты посттравматического синдрома и знают, как их лечить. Для сохранения семьи полезно как можно быстрее разобраться в этих самых психологических проблемах. Ведь если их никак не отрабатывать, а просто терпеть, то они чаще всего начинают разрастаться.

Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы