Вильфанд объяснил обострение аллергии на березу

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил резкое обострение аллергии на березу в Центральном федеральном округе (ЦФО) России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, обострение аллергии может быть вызвано тем, что в Московскую область было занесено много пыльцы из других регионов. Из-за этого концентрация аллергена сильно выросла — это и вызвало обостренную реакцию у аллергиков.

«Самый главный аллерген сейчас — это береза. Было очень бурное цветение, пыление. Береза, значит, цвела и южнее, а воздушные массы (принесли пыльцу в ЦФО — прим. ред), ведь мы же дышим не только московским воздухом. А биологам очень трудно отделить, какая же эта пыльца родная наша или все-таки перенесенная. <...> Именно поэтому в апреле такая бурная реакция аллергиков на цветение березы», — рассказал он.

Помимо этого Вильфанд также добавил, что одним из первых цветущих аллергенных деревьев в текущем году стала ольха — она зацвела еще в январе. Научный руководитель считает, что это произошло из-за аномально теплой температуры.

Ранее врач напомнил о том, что делать при симптомах сезонной аллергии.