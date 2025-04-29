Российский ведущий объяснил призыв к женам бойцов СВО терпеть побои

Ведущий Сергей Карнаухов, который призвал жен вернувшихся с СВО военных терпеть побои и целовать мужьям ноги, объяснил свое заявление. Он в Telegram-канале ответил на критику журналистки Ксении Собчак и пригласил ее в эфире обсудить проблему посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих.

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Карнаухов объяснил, что говорил про сохранение семьи. Также он добавил, что побои побоям рознь, признав, что «не все нужно и допустимо принимать».

В Госдуме ответили на призыв Карнаухова к женам вернувшихся с СВО бойцов

Однако, по мнению ведущего, «многое потерпеть даже полезно».

Напомним, ранее Карнаухов заявил, что жены вернувшихся с СВО военнослужащих должны терпеть побои и неуважительное отношение.

Ранее российский офицер, принимающий участие в СВО, рассказал, что участвовавшие в боях в Курской области северокорейские бойцы напомнили по своей выучке и поведению бойцов из бывшей ЧВК «Вагнер».