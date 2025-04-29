Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Рамблером назвала неприемлемым заявление ведущего Сергея Карнаухова, который призвал женщин терпеть насилие со стороны вернувшихся из зоны специальной военной операции (СВО) на Украине мужей.

Жены вернувшихся со специальной военной операции бойцов в случае побоев со стороны мужа должны терпеть. С таким призывом ранее выступил ведущий Сергей Карнаухов в эфире «Соловьев Live», фрагмент из которого опубликовала журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале. По мнению Карнаухова, россиянкам также следует не подавать на развод, а наоборот — целовать ноги мужьям, поскольку те шли отдавать свои жизни за родину. Свое видение ситуации Карнаухов высказал во время спора со своей коллегой Анастасией Кашеваровой. Последняя попыталась вступиться за 24-летнюю россиянку, которая рассказала о побоях после возвращения супруга с фронта.

Как бы ни гордились своими ребятами, которые, безусловно, совершили подвиг и заслуживают всеобщего восхищения, они должны более строго относиться к себе. Настоящие герои не могут понизить планку своей человечности. И ребятам нужно помогать, ведь посттравматический синдром – это действительно большая психологическая проблема, с которой сталкивается прочти каждый второй ветеран боевых действий. Те девочки, которые столкнутся с грубостью или непониманием со стороны вернувшихся с СВО ребят, должны делать скидку на это. Также здесь важна работа психологов. Однако говорить о том, что теперь они могут делать все, что захотят, нельзя. Думаю, большинство ребят, несмотря на определенные психологические трудности, являются настоящими героями, настоящими мужчинами, которые не позволят в отношениях с любимой девушкой какой-то грубости или применения физической силы. Поэтому, считаю, заявление [ведущего] неприемлемо. Светлана Бессараб Депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее заявление Карнаухова в интервью «Газете.Ru» прокомментировала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.