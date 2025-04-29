Вильфанд: Теплая зима в ЦФО может привести к маловодью

Из-за теплой и малоснежной зимы в центре Европейской части России может произойти маловодье рек. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил в ходе пресс-конференции.

"Возникает проблема не половодья, а наоборот, маловодья. Меженные процессы уже начинают проявляться. Это очень редко бывает в апреле, поэтому если сильных осадков не будет, будет проблема", - передает слова метеоролога ТАСС.

Вильфанд отметил, что маловодье влечет множество проблем: оно, в частности, препятствует нормальному судоходству.

Что касается половодья, то, по его словам, в первую очередь оно начинается в азиатской части страны. Эта ситуация сейчас находится под контролем.

При этом в регионах, имеющих высокую пожароопасность (Бурятия, Томская область и т.д.), ситуация с ожидаемым снижением температуры воздуха будет стабильной. Метеоролог отметил, что природа "не будет ориентирована на создание естественных пожаров". Однако в этих местах может усилиться ветер, что является большой проблемой.