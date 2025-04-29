Василий Церетели назначен и. о. президента Российской академии художеств

Президиум Российской академии художеств назначил вице-президента Василия Церетели и. о. президента до проведения общего собрания членов академии.

Об этом сообщает РИА Новости.

С 1997 года президентом Российской академии художеств был художник-монуменалист, скульптор Зураб Церетели.

Он скончался в возрасте 91 года в ночь на вторник, 22 апреля. Причиной смерти стала остановка сердца. Прощание с Церетели прошло в храме Христа Спасителя в Москве, похороны состоялись в Дидубийском пантеоне в Тбилиси.