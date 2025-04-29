В российском регионе мигрантам запретили работать в двух сферах

В Ростовской области иностранным специалистам запретили работать в двух сферах экономики. Соответствующий указ Юрий Слюсарь.

Как следует из документа, мигрантам запрещено трудоустраиваться на предприятия металлургического производства, а также в фитнес-центры.

«Решение направлено на обеспечение приоритетного трудоустройства граждан России», — пояснили в областной администрации.

Ранее в Красноярском крае расширили список запрещенных для работы мигрантов сфер. В него, в частности, вошли предприятия общественного питания и салоны красоты.