Эксперт рассказал, когда в московском регионе стоит высаживать рассаду

В Московском регионе можно начинать высаживать рассаду на загородных участках с 3–4 мая. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции во вторник, передает «Интерфакс».

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Как уточнил специалист, «первого и второго, наверное, еще рановато». Он обратил внимание на то, что в ночь на 1 мая температура в регионе будет около нуля.

«Начиная с субботы и воскресенья (...), вполне можно», — заявил Вильфанд.

По его словам, даже легкие весенние заморозки, которые иногда случаются в мае, не причинят вреда растениям.

Ранее синоптик Никита Поповнин заявил, что температура воздуха в Москве вернется к майским значениям к концу недели. Он уточнил, что в ближайшее время не ожидается экстремальных температурных скачков. Несмотря на заморозки, которые были в начале недели, серьезных холодов не ожидается. Однако нестабильность в погоде будет — солнечные моменты будут чередоваться с облачностью и осадками. Самым ненастным днем будет вторник, 29 апреля, — температура воздуха составит от +6 до +7 градусов, подчеркнул специалист.