В Сбере назвали количество регистраций на «Зеленый марафон»

На забег «Зеленый марафон» от Сбера, регистрация на который завершится 30 апреля в Москве (26 мая в регионах), зарегистрировались более 60 тыс. участников, сообщает пресс-служба Сбера.

© Пресс-служба Сбера

Сам забег пройдет 31 мая, а все средства от регистрации и пожертвований направят в фонд «Вклад в будущее».

Маршрут «Зеленого марафона» в Москве пройдет по центральным улицам и набережным, а старт и финиш находятся у Кремля на Васильевском спуске.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, бег является самым доступным видом спорта.