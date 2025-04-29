Организация свадеб в Москве значительно подорожала

За последние пять лет цены на организацию свадеб в столице значительно увеличились. В 2025 году стоимость торжества составит от 2,5 до 6 миллионов рублей, заявил в беседе с Агентством городских новостей «Москва» руководитель агентства по организации мероприятий Event Agency Republic Free Юрий Мирошников.

Собеседник прогнозирует рост показателя в дальнейшем. Он также объяснил, почему цены на организацию свадеб поднялись. По словам эксперта, на ситуацию оказали влияние инфляция, повышение стоимости аренды локаций и продуктов на 50% и выше.

«Рост стоимости услуг подрядчиков на 50–100% (ведущие, кавер-группы, звезды, технические подрядчики). У молодоженов тоже меняются предпочтения – все больше появляется камерных свадеб. Event-отрасль адаптируется, предлагая новые форматы и гибкие решения», – отметил Мирошников.

Специалист рассказал, что стоимость организации свадьбы зависит от уровня ресторана, количества приглашенных, сложности оформления и насыщенности развлекательной программы. Например, в Москве молодожены обычно приглашают на торжество от 50 до 70 гостей. В среднем, организация свадьбы на такое количество людей обойдется от 2,5 до 6 миллионов рублей, отметил собеседник.

По его словам, бюджетный вариант свадьбы в столице начинается от 800 тысяч до 1,5 миллионов рублей. В него входит аренда кафе, минимальный декор и до 40 гостей. А вот свадьба в премиум-сегменте обойдется уже от 10 миллионов рублей. Такие торжества обычно проводятся в исторических особняках или на роскошных загородных площадках. В бюджет включены услуги топовых подрядчиков и артистов, добавил Мирошников.