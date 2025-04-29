Призвавший жен бойцов СВО целовать им ноги ведущий «Соловьев Live» ответил Собчак

Ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов, ранее призвавший жен вернувшихся со специальной военной операции (СВО) бойцов целовать им ноги и терпеть побои, ответил раскритиковавшей его журналистке Ксении Собчак. Пост об этом он разместил в своем Telegram-канале.

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«Ксения Собчак, понятно, поднимает свою любимую, феминистскую тему», — написал Карнаухов и позвал журналистку к себе на эфир, чтобы обсудить проблему посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у военнослужащих.

Телеведущий также объяснил свои слова про жен бойцов СВО тем, что он выступает за сохранение семей.

«Безусловно, побои побоям рознь… И не все нужно и допустимо принимать. Но многое потерпеть даже полезно», — добавил он.

Собчак вскоре процитировала этот пост Карнаухова у себя на канале. «Побои побоям рознь???» — удивилась она.

Ранее журналистка заявила, что испытывает ярость из-за слов телеведущего о женах участников спецоперации.

«Давайте всех российских женщин загоним под шконку, чего там», — добавила Собчак.

Дискуссия о супругах бойцов СВО возникла в эфире «Соловьев Live» после того, как гостья канала рассказала, что ее муж-военнослужащий после возвращения из зоны спецоперации стал злоупотреблять алкоголем и применял силу к ней. Карнаухов выразил возмущение тому, что супруги бойцов СВО могут задумываться о разводе с ними в такой ситуации. В ходе спора с коллегой Анастасией Кашеваровой он выразил уверенность в том, что жены участников спецоперации должны помогать им преодолевать эти трудности, а также целовать им ноги и терпеть побои.