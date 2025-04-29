Считающий себя пророком выходец из Одессы Андрей Гиперборей заявил о том, что спецоперация России на Украине близится к завершению и «украинский фронт рухнет». Его слова приводит издание «Блокнот. Одесса».

По мнению пророка, президент России Владимир Путин своим заявлением о готовности к переговорам с Киевом без всяких предварительных условий приблизил завершение конфликта.

«Видел, как рухнул украинский фронт, как сдавались они возле самого Покровска, как отдавали земли на юге и отступали на запад», - заявил Гиперборей.

Ранее он привлек всеобщее внимание к своим предсказаниям тем, что назвал наиболее точную дату предположительного окончания конфликта, заметив, что ключевые события произойдут в ноябре.

Патрушев высказался о будущем Одессы

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров. В ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Однако Киев вышел из переговорного процесса.