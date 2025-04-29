ФСБ обнародовала документы о расстреле 36 цыган нацистами в Донбассе

В период Великой Отечественной войны (ВОВ) немецкие каратели и их пособники убили 36 цыган недалеко от населенного пункта Ново-Бахметьево в Донбассе. Соответствующая информация следует из архивов УФСБ по Донецкой Народной Республике о деле коллаборациониста Александра Динкеля.

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Все произошло еще осенью 1941 года. Тогда в деревне Ново-Бахметьево Александровского района немцы расстреляли 36 граждан СССР цыганской национальности.

Динкеля на допросе рассказал, что именно он дал немецкой разведке координаты цыганских домов, которые располагались в селе.

Тогда фашисты вывели всех из их жилищ, после чего расстреляли на окраине деревни.

— После расстрела немцы ходили и достреливали тех, кто еще был живой <…>. Поясняю, что расстрелянных цыган я закопал не сразу после расстрела, а на другой день, — цитирует слова Динкеля во время допроса ТАСС.

Недавно национальный центр исторической памяти при президенте России обнародовал архивы финских захватчиков времен ВОВ. В документах говорилось, что красноармейцев сжигали заживо и кипятили их в горячей воде.