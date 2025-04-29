Депутата из Пензы заподозрили в ношении чужих наград

Участники СВО и ветераны спецназа просят проверить законность наград депутата Алексея Иванова, у которого на фото замечены ордена, якобы не подтверждённые официальными данными.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как сообщается, шесть ветеранов боевых действий направили обращение председателю гордумы Пензы и руководителям фракций с просьбой проверить законность ношения наград депутатом Алексеем Ивановым.

По их словам, официально он награждён лишь одной медалью — «За Отвагу» — в 1996 году. Однако на фото в соцсетях Иванов запечатлён с «Орденом Мужества» и советской медалью «За Отвагу».

Полиция начала проверку. Сам депутат заявил, что все награды подтверждены документами, подававшимися в избирком, но происхождение наград он не прокомментировал.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил проработать создание награды для людей, которые внесли вклад в освобождение приграничья от украинских войск.