Россияне стали реже сталкиваться с агрессией

В течение последнего года около половины жителей России (54%) столкнулись с агрессивным поведением окружающих в повседневной жизни. Два года назад на агрессию жаловались 70% опрошенных, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования НАФИ и Добро.рф.

Исследование проводилось на платформе «Тет-о-твет» 2 апреля. В опросе приняли участие 5571 человек старше 14 лет из всех регионов страны. В 2023 году в нем участвовали 3741 человек.

«Согласно опросу, каждый десятый (12%) сталкивался с агрессией в общении с близкими, друзьями, знакомыми, случайными встречными в общественном транспорте, кафе или других людных местах, практически 14% участников исследования — два или три раза в месяц, 28% — раз в месяц или реже», — говорится в материале.

В большинстве случаев о случаях агрессии в реальной жизни сообщают молодые люди в возрасте до 24 лет (71%), мужчины (58% против 50% женщин), россияне с низким уровнем дохода (58%) и средним образованием (56%). 46% опрошенных никогда или почти никогда не сталкивались с агрессией. Среди них больше всего людей старше 55 лет и с более высоким уровнем дохода.

Согласно исследованию, проведенному НАФИ, две трети респондентов (63%) сталкивались с оскорблениями и грубостью в интернете. Это на 2 процентных пункта больше, чем в 2023 году. Чаще всего объектами оскорблений становились те, кто активно участвовал в обсуждениях и спорах.

Ранее психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова поделилась советами, как справиться с весенней меланхолией. Она акцентировала внимание на том, что испытывать грусть — это нормально, но только в течение двух недель. Если же состояние не проходит, нужно обратиться к специалисту, отметила психолог. Она также подчеркнула, что во время грусти можно и даже нужно плакать, если хочется. Это естественный способ психологического очищения, добавила эксперт.