Отдых стал ещё дороже: цены на отели в майские сильно подскочили

В период майских праздников средняя стоимость проживания в отелях и гостиницах России увеличилась на 19% по сравнению с прошлым годом. Участники рынка связывают это с высоким спросом, пишет «Коммерсант».

По данным сервиса бронирования «Островок», средняя цена за ночь в отеле в России на период с 1 по 11 мая 2025 года составила 6,3 тысячи рублей, что на 19% больше, чем в прошлом году. В «Яндекс Путешествиях» сообщили о росте цен на 18%, до 8,5 тысячи рублей. В OneTwoTrip зафиксировали увеличение стоимости на 12%, до 9 тысяч рублей. По данным Travelata.ru, средняя стоимость тура по России на майские праздники составила 84 тысячи рублей, что на 16,7% больше, чем в прошлом году. В «Алеане» отметили, что цены на размещение в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге выросли на 15–20%, а в Калининградской области — на 30–40%.

Как отмечается, увеличение числа поездок как внутри страны, так и за рубеж, связано в том числе с тем, что между праздниками будет мало рабочих дней. По информации от «Слетать.ру», наиболее популярным внутренним направлением среди организованных туристов стал Краснодарский край. На его долю пришлось 29,7% всех бронирований. Однако по сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 9 процентных пунктов. Причиной тому стал разлив мазута в Черном море.

На втором месте в этом году оказался Санкт-Петербург с долей 12,9% продаж. За ним следуют Калининградская область (10,5%) и Кавказские Минеральные Воды (10,4%). В «Алеане» отметили значительный рост спроса на поездки в Крым и Дагестан. В «Островке» зафиксировали увеличение числа бронирований на майские праздники в небольших городах, расположенных недалеко от Москвы.